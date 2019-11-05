«Локомотив-Кубань» не смог взять реванш у «Ритас» в матче Еврокубка

Краснодарский край, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 ноября сыграл с литовским «Ритас» в домашнем матче Еврокубка

Во встрече 6-го раунда группового этапа евротурнира «железнодорожникам» не удалось взять реванш у красно-черных, которые в первом матче сезона одержали домашнюю победу (92:86). Ответная игра завершилась со счетом 82:87 (20:25, 23:19, 17:19, 22:24).

В составе хозяев лидером стал Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков. Еще 16 очков и 5 подборов на счету Сэма Дэккера. У гостей Эвалдас Кайрис отличился 16 очками и 6 подборами.

Поединок собрал на трибунах краснодарского «Баскет-холла» 2 тыс. 611 болельщиков.

За два тура до конца группового этапа «Локо» с двумя победами и четырьмя поражениями занимает четвертое место в группе B. Для литовцев этот выигрыш стал вторым в сезоне и позволил подняться на пятую строчку. 

Следующий еврокубковый матч красно-зеленые проведут 13 ноября в Италии против «Умана Рейер». Очередной домашний матч команды Луки Банки состоится 17 ноября в рамках Единой лиги ВТБ, соперником станет эстонский «Калев». 

Баскетбол Еврокубок Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

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