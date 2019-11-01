На Кубани поезд переехал мужчину, который лежал на путях и не вставал
В Белореченске 31 октября мужчина погиб под колесами электровоза
Трагедия случилась около 19:00 в районе перегона Гончарка — Белореченская в черте города. Поезд переехал 46-летнего местного жителя. По словам машиниста, мужчина лежал в колее и не реагировал на предупреждающие сигналы. Водитель поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не получилось.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Выясняются обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Как писали Юга.ру, накануне на железнодорожной станции Туапсе нашли тело мужчины. Предположительно, во время стоянки он пытался перейти путь под вагоном и его задавили.
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