На Кубани поезд переехал мужчину, который лежал на путях и не вставал

Как писали Юга.ру, накануне на железнодорожной станции Туапсе нашли тело мужчины. Предположительно, во время стоянки он пытался перейти путь под вагоном и его задавили.

Трагедия случилась около 19:00 в районе перегона Гончарка — Белореченская в черте города. Поезд переехал 46-летнего местного жителя. По словам машиниста, мужчина лежал в колее и не реагировал на предупреждающие сигналы. Водитель поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не получилось.

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