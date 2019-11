В Дагестане полицейские разогнали дубинками противников водопровода

View this post on Instagram

@tut.dagestan Сабур (терпимость, сдержанность), намус (честь, достоинство), садака (щедрость, благое дело) - с этими словами Админ познакомился именно в Дагестане, они очень часто встречаются в комментариях. Битва за воду. Битва за землю. А точнее, битва за землю, спустя годы, переросла в противостояние за доступ к воде. Конфликт по причине проведения водопровода в соседнее село уходит корнями в далёкое прошлое (середина 80-х годов), и тогда все начиналось с дележки земель между жителями двух сел. Каждой стороне казалось, что их притесняют. Время прошло, острота конфликта спала, но остатки неприязни тлели, и вот теперь вспыхнули с новой силой. В стране действует федеральный проект по обеспечению водоснабжения отдалённых территорий. Программа была запущена ранее, но финансирование данного проекта поступило именно сейчас, в связи с чем и были начаты работы по проведению водопровода в село Уркарах. Казалось бы, за земляков стоит порадоваться, наконец и в их домах потечёт вода из крана, и им не придётся получать ее из конистр, резервуаров (которых два на все село), сельчане наконец смогут перестать ждать дождей и приезда водовоза. Но, давнее противостояние мешает проявить благородство и порадоваться за земляков. Напротив, вот уже несколько дней, несмотря на погоду, жители селения Меусиша, большая часть из которых женщины, выходят к месту проведения работ и препятствуют проведению водопровода, объясняя это тем, что боятся лишиться своих земель. Но, им неоднократно поясняли, что проведение водопроводной трубы на глубине 1,5 метров, не коим образом не только не лишает их земель, но и вовсе ни как не мешает. Полиция обеспечивает меры правопорядка на месте конфликта, и формулировка, что полицейские "идут против своего народа" некорректна хотя бы потому, что жители селения Уркарах, это тоже наш народ, который вправе получить доступ к воде. Самое время вспомнить слова Расула Гамзатова: "В горах мужчины ссорились, бывало, Но женщина спешила к ним — и вдруг Платок мужчинам под ноги бросала — И падало оружие из рук! О, женщины! Пока в смертельной злости Не подняли мечей материки, Мужчинам под ноги скорее бросьте Свои, в слезах намокшие, платки…" @mvd.dagestan