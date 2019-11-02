В Дагестане полицейские разогнали дубинками противников водопровода
В дагестанском селе Меусиша произошел конфликт между полицейскими и местными жителями, протестующими против строительства водопровода
Жители села Меусиша с начала октября протестуют против строительства водопровода вблизи их села, потому что не хотят отчуждения своих земель. Власти заверяют, что отчуждения не произойдет, а строительство водопровода — это единственная возможность обеспечить водой соседнее село Уркарах.
30 октября на место народного схода прибыли сотрудники МВД, 1 ноября они приступили к принудительному разгону меусишинцев, в том числе с применением резиновых дубинок. Одного из протестующих увезла скорая помощь, сообщает «Кавказский узел».
Десять дней назад инициативная группа сельчан направила заявление в суд с требованием об отмене строительства. Бывший глава селения Габиб Багомедов рассказал, что местные жители считают необходимым приостановить работы по прокладке водопровода, пока нет судебного решения.
Действующий глава Меусиша Мусабек Мусабеков отметил в разговоре с журналистом, что в протестах принимают участие 300-400 человек, тогда как во всем селе прописаны 1700.
Местные жители опасаются, что проведение водопровода в Уркарах отрежет им доступ к 150 гектарам леса, пастбищам и полям для сенокоса.
Власти утверждают, что если не освоить деньги до конца года, их придется возвращать, а водопровод все никак не могут построить с 2009 года. «Другого источника воды, который смог бы обеспечить круглогодично население Уркараха, больше нет. Окрестность изучали геодезисты. Источник в восьми километрах от райцентра, о котором говорят меусишинцы, специалисты исследовали и пришли к выводу, что там недостаточно воды для обеспечения всего населения Уркараха. Объем воды в жаркий сезон уменьшается. Поэтому другого выхода, кроме как провести трубы за 22 километра, просто нет», — пояснил «Кавказскому узлу» первый замглавы администрации Дахадаевского района Рамазан Нухкадиев.
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@tut.dagestan Сабур (терпимость, сдержанность), намус (честь, достоинство), садака (щедрость, благое дело) - с этими словами Админ познакомился именно в Дагестане, они очень часто встречаются в комментариях. Битва за воду. Битва за землю. А точнее, битва за землю, спустя годы, переросла в противостояние за доступ к воде. Конфликт по причине проведения водопровода в соседнее село уходит корнями в далёкое прошлое (середина 80-х годов), и тогда все начиналось с дележки земель между жителями двух сел. Каждой стороне казалось, что их притесняют. Время прошло, острота конфликта спала, но остатки неприязни тлели, и вот теперь вспыхнули с новой силой. В стране действует федеральный проект по обеспечению водоснабжения отдалённых территорий. Программа была запущена ранее, но финансирование данного проекта поступило именно сейчас, в связи с чем и были начаты работы по проведению водопровода в село Уркарах. Казалось бы, за земляков стоит порадоваться, наконец и в их домах потечёт вода из крана, и им не придётся получать ее из конистр, резервуаров (которых два на все село), сельчане наконец смогут перестать ждать дождей и приезда водовоза. Но, давнее противостояние мешает проявить благородство и порадоваться за земляков. Напротив, вот уже несколько дней, несмотря на погоду, жители селения Меусиша, большая часть из которых женщины, выходят к месту проведения работ и препятствуют проведению водопровода, объясняя это тем, что боятся лишиться своих земель. Но, им неоднократно поясняли, что проведение водопроводной трубы на глубине 1,5 метров, не коим образом не только не лишает их земель, но и вовсе ни как не мешает. Полиция обеспечивает меры правопорядка на месте конфликта, и формулировка, что полицейские "идут против своего народа" некорректна хотя бы потому, что жители селения Уркарах, это тоже наш народ, который вправе получить доступ к воде. Самое время вспомнить слова Расула Гамзатова: "В горах мужчины ссорились, бывало, Но женщина спешила к ним — и вдруг Платок мужчинам под ноги бросала — И падало оружие из рук! О, женщины! Пока в смертельной злости Не подняли мечей материки, Мужчинам под ноги скорее бросьте Свои, в слезах намокшие, платки…" @mvd.dagestan
МВД Дагестана выпустило видео с разгоном протестующих в своем официальном инстаграме. «Полиция обеспечивает меры правопорядка на месте конфликта, и формулировка, что полицейские "идут против своего народа" некорректна хотя бы потому, что жители селения Уркарах, это тоже наш народ, который вправе получить доступ к воде», — заявляет автор публикации.
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