В Дагестане полицейские разогнали дубинками противников водопровода

В дагестанском селе Меусиша произошел конфликт между полицейскими и местными жителями, протестующими против строительства водопровода

Жители села Меусиша с начала октября протестуют против строительства водопровода вблизи их села, потому что не хотят отчуждения своих земель. Власти заверяют, что отчуждения не произойдет, а строительство водопровода — это единственная возможность обеспечить водой соседнее село Уркарах.

30 октября на место народного схода прибыли сотрудники МВД, 1 ноября они приступили к принудительному разгону меусишинцев, в том числе с применением резиновых дубинок. Одного из протестующих увезла скорая помощь, сообщает «Кавказский узел».

Десять дней назад инициативная группа сельчан направила заявление в суд с требованием об отмене строительства. Бывший глава селения Габиб Багомедов рассказал, что местные жители считают необходимым приостановить работы по прокладке водопровода, пока нет судебного решения.

Действующий глава Меусиша Мусабек Мусабеков отметил в разговоре с журналистом, что в протестах принимают участие 300-400 человек, тогда как во всем селе прописаны 1700.

Местные жители опасаются, что проведение водопровода в Уркарах отрежет им доступ к 150 гектарам леса, пастбищам и полям для сенокоса.

Власти утверждают, что если не освоить деньги до конца года, их придется возвращать, а водопровод все никак не могут построить с 2009 года. «Другого источника воды, который смог бы обеспечить круглогодично население Уркараха, больше нет. Окрестность изучали геодезисты. Источник в восьми километрах от райцентра, о котором говорят меусишинцы, специалисты исследовали и пришли к выводу, что там недостаточно воды для обеспечения всего населения Уркараха. Объем воды в жаркий сезон уменьшается. Поэтому другого выхода, кроме как провести трубы за 22 километра, просто нет», — пояснил «Кавказскому узлу» первый замглавы администрации Дахадаевского района Рамазан Нухкадиев.