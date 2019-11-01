Женщина погибла в пожаре на Кубани

В станице Крепостной Северского района утром 1 ноября при пожаре в частном доме погибла женщина

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что ранним утром 1 ноября произошел пожар в деревянном доме на улице Ленина. В 4:10 соседи вызвали пожарную службу. После того, как огонь был потушен, в помещении нашли тело 57-летней женщины.

Следователи устанавливают причины и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Еще один пожар со смертельным исходом произошел 28 октября в Белореченском районе.