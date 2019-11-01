Лингвист из Канады по скайпу расскажет ученым Адыгеи о своих исследованиях языка черкесов
Профессор канадского университета Джон Коларуссо 1 ноября расскажет ученым Адыгеи о своем научном открытии в исследовании языка черкесов
Джон Коларуссо — лингвист, профессор канадского университета, экс-советник администрации Билла Клинтона по вопросам Кавказа. Он по скайпу расскажет адыгейским ученым о доказательствах связи индоевропейской языковой семьи и языков Северо-Западного Кавказа (семья абхазо-адыгского языка), которые имели один праязык.
«Праязык, которому насчитывается 9 тыс. — 10 тыс. лет, ученый назвал понтийским, по географическому признаку. Джон Коларуссо полагает, что на этом языке могли говорить люди, проживавшие на восточном побережье Черного моря. Название этой местности на древнегреческом звучит как Pontus Euxinus», — рассказала порталу Юга.ру кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Адыгейского государственного университета Аза Тихонова.
Ученый нашел археологические подтверждения своей теории, что 5—9 тыс. лет назад люди, населявшие прото-западный Кавказ, восточное и северное побережье Черного моря, говорили на индоевропейском праязыке.
«Но очень важно понять, что сегодняшний язык адыгов (черкесов) и его праязык — прото-северо-западнокавказский язык — это не индоевропейские языки», — подчеркнул ученый.
Коларусcо с 1971 сам начал учить язык черкесов. По его словам, самым трудным был бжедугский диалект, за ним по степени сложности следует убыхский, потом абазинский. Самый легкий из всех диалектов — кабардинский.
Ученый из Канады — единственный в мире автор перевода на английский язык древнего кавказского эпоса «Нарты». Он выпустил «Грамматику кабардинского языка», книги «Прометей среди черкесов», «Параллели между Адыгским эпосом о нартах, Ригведой и Германской мифологией». При исследовании эпоса Коларусcо нашел параллели со славянскими, индо-иранскими, германскими и даже кельтскими мифами. По его мнению, греки заимствовали, главным образом, мифы о Прометее и о Циклопе.
Доцент Адыгейского госуниверситета уточнила, что в своих трудах Коларусcо доказал отдаленные генетические связи между индоевропейской и Северо-Западной Кавказской языковой семьей. По его мнению, более глубокие доказательства этих связей потребуют дальнейшей работы в этом направлении.
Прямое включение из Канады состоится 1 ноября в 16:00 в рамках международной научной конференции «Лингвистика будущего: Новые тенденции и перспективы». Она пройдет в Адыгейском госуниверситете под председательством доктора филологических наук, профессора Заремы Цеева и соберет 90 ведущих ученых из России, Великобритании, Турции, Казахстана. Они будут рассматривать связь языка и социокультурной деятельности в различных культурно-когнитивных контекстах.
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