Лингвист из Канады по скайпу расскажет ученым Адыгеи о своих исследованиях языка черкесов

Джон Коларуссо — лингвист, профессор канадского университета, экс-советник администрации Билла Клинтона по вопросам Кавказа. Он по скайпу расскажет адыгейским ученым о доказательствах связи индоевропейской языковой семьи и языков Северо-Западного Кавказа (семья абхазо-адыгского языка), которые имели один праязык.

«Праязык, которому насчитывается 9 тыс. — 10 тыс. лет, ученый назвал понтийским, по географическому признаку. Джон Коларуссо полагает, что на этом языке могли говорить люди, проживавшие на восточном побережье Черного моря. Название этой местности на древнегреческом звучит как Pontus Euxinus», — рассказала порталу Юга.ру кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Адыгейского государственного университета Аза Тихонова.

Ученый нашел археологические подтверждения своей теории, что 5—9 тыс. лет назад люди, населявшие прото-западный Кавказ, восточное и северное побережье Черного моря, говорили на индоевропейском праязыке.

«Но очень важно понять, что сегодняшний язык адыгов (черкесов) и его праязык — прото-северо-западнокавказский язык — это не индоевропейские языки», — подчеркнул ученый.