Ребенок пострадал из-за разбившейся стеклянной остановки под Краснодаром

View this post on Instagram

Сегодня, 29 октября на остановке общественного транспорта «16-Полевой участок» (посёлок Российский) на ребёнка осыпалось стекло! . Мать пострадавшего сообщает, что мальчик облокотился на остановку, в результате чего, лопнувшее стекло нанесло ему многочисленные травмы — наложено 7 швов+порезы на руках. . Женщина намерена подавать иск в отношении администрации города, она совершенно не может понять — почему остановки общественного транспорта находятся в столь опасном состоянии.. . Для справки: на остановках безопаснее использовать триплекс (многослойное стекло с пленкой), закаленное стекло (крошится на мелкие кусочки при разбитии), на худой конец — акрил (прозрачный пластик) . В общем, берегите детей, пожалуйста! . #chp_krd