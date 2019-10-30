Ребенок пострадал из-за разбившейся стеклянной остановки под Краснодаром
В поселке Российском 29 октября мальчик пострадал из-за разбившейся остановки
О случившемся на остановке общественного транспорта «16-Полевой участок» в социальных сетях рассказала мать ребенка. Мальчик облокотился на остановку, стекло лопнуло и ранило его. По словам женщины, сыну наложили семь швов, также у него многочисленные порезы на руках. Теперь она планирует подать иск против администрации города.
В пресс-службе УМВД Краснодара рассказали порталу Юга.ру, что о поступлении 14-летнего мальчика в полицию сообщили из больницы. Ребенку наложили шов на переносицу и отпустили домой. Полиция начала проверку.
View this post on Instagram
Сегодня, 29 октября на остановке общественного транспорта «16-Полевой участок» (посёлок Российский) на ребёнка осыпалось стекло! . Мать пострадавшего сообщает, что мальчик облокотился на остановку, в результате чего, лопнувшее стекло нанесло ему многочисленные травмы — наложено 7 швов+порезы на руках. . Женщина намерена подавать иск в отношении администрации города, она совершенно не может понять — почему остановки общественного транспорта находятся в столь опасном состоянии.. . Для справки: на остановках безопаснее использовать триплекс (многослойное стекло с пленкой), закаленное стекло (крошится на мелкие кусочки при разбитии), на худой конец — акрил (прозрачный пластик) . В общем, берегите детей, пожалуйста! . ���� #chp_krd
Читайте также
Трагическое событие произошло ровно 50 лет назад — в ночь с 28 на 29 октября 1969 года
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.