Ребенок пострадал из-за разбившейся стеклянной остановки под Краснодаром

О случившемся на остановке общественного транспорта «16-Полевой участок» в социальных сетях рассказала мать ребенка. Мальчик облокотился на остановку, стекло лопнуло и ранило его. По словам женщины, сыну наложили семь швов, также у него многочисленные порезы на руках. Теперь она планирует подать иск против администрации города.

В пресс-службе УМВД Краснодара рассказали порталу Юга.ру, что о поступлении 14-летнего мальчика в полицию сообщили из больницы. Ребенку наложили шов на переносицу и отпустили домой. Полиция начала проверку.