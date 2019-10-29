В Краснодаре произошел крупный пожар на свалке

Сообщение о возгорании поступило около 16 часов. Прибывшие к месту ЧП пожарные установили, что произошло возгорание на открытой территории площадью 100 кв. метров.

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