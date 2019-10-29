В Краснодаре произошел крупный пожар на свалке

Краснодарский край

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На свалке на улице Шоссе Нефтяников в Краснодаре днем 29 октября произошел крупный пожар

Сообщение о возгорании поступило около 16 часов. Прибывшие к месту ЧП пожарные установили, что произошло возгорание на открытой территории площадью 100 кв. метров.

В 16:35 пожар ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, горела свалка недалеко от магазина Castorama. Район заволокло темным смогом.

Краснодар Пожары

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