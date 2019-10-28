Предприниматели Кубани и Адыгеи могут выиграть до 6,5 млн рублей от «ВКонтакте»

Программа #яделаюбизнес рассчитана на начинающих предпринимателей и предпринимателей из небольших городов. Они смогут побороться за гранты на продвижение в крупнейшей социальной сети России, а также за денежный грант на развитие бизнеса. Участникам нужно будет не только пройти обучение и подготовить стратегию развития бизнеса, но и регулярно делиться новыми знаниями в формате блогов в соцсети.

Предприниматели смогут принять участие в четырех потоках образовательной программы:

предприниматели из городов с населением менее 500 тыс человек;

новые бизнесы и самозанятые;

мужчины-предприниматели;

предпринимательницы.

Каждый поток будет включать мастер-классы по различным направлениям: от юридических аспектов до продвижения бренда. Во время проекта эксперты помогут участникам лучше понять свою целевую аудиторию и подготовить коммуникационную стратегию для бизнеса.

Победители каждого потока получат по 350 тыс. рублей на продвижение «ВКонтакте» и по 100 тыс. рублей на решение любых задач своего бизнеса, а еще четыре призера — финансовую поддержку в продвижении в соцсети. Автор лучшего блога всей программы получит 1 млн рублей, из них 500 тыс. рублей на продвижение «ВКонтакте». Трое призеров получат по 350 тыс. рублей на счет в рекламном кабинете в VK.

Набор на первый поток уже открыт. Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку до 22 ноября.

«Мы понимаем, что предпринимателям сложно выделить время на учебу и домашние задания. Но участие в #яделаюбизнес— это вклад в будущее. Они переосмысливают свой подход к бизнесу, находят новые векторы развития, делают то, что откладывали в долгий ящик и еще до окончания программы видят результат», — отметила куратор грантовой программы Наталия Якунина.

Программа #яделаюбизнес стартовала в 2018 году. Гранты от «ВКонтакте» на общую сумму более 4 млн рублей получили лучшие предпринимательницы, бизнесмены из небольших городов и молодые предприниматели до 25 лет.