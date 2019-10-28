В Адыгее открыли девять спортплощадок по программе «Газпром – детям»

В Адыгее в октябре завершено строительство девяти спортивных площадок, которые появились в каждом муниципальном образовании региона благодаря социальной программе «Газпром – детям»

На эти цели было направлено около 150 млн рублей. На каждой многофункциональной спортивной площадке есть зоны для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки, яму для прыжков. Торжественное открытие одной из таких площадок состоялось 28 октября в Адыгейской республиканской гимназии.

Поздравить педагогов и учащихся школы прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ходе торжества глава республики поздравил детей с радостным событием, а также направил слова благодарности в адрес руководства ПАО «Газпром» за подаренные детям Адыгеи спортивные площадки, отметив, что между регионом и энергетической компанией сложилось конструктивное плодотворное сотрудничество.

Учащимся школы передали комплект мячей для занятий футболом и волейболом.

«Пришкольные стадионы предназначены для повседневных физкультурно-оздоровительных занятий, организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга всеми возрастными и социальными группами населения», — отметили в министерстве образования и науки Адыгеи.