В Адыгее открыли девять спортплощадок по программе «Газпром – детям»

Адыгея

Распечатать

В Адыгее в октябре завершено строительство девяти спортивных площадок, которые появились в каждом муниципальном образовании региона благодаря социальной программе «Газпром – детям»

На эти цели было направлено около 150 млн рублей. На каждой многофункциональной спортивной площадке есть зоны для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки, яму для прыжков. Торжественное открытие одной из таких площадок состоялось 28 октября в Адыгейской республиканской гимназии.

Поздравить педагогов и учащихся школы прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ходе торжества глава республики поздравил детей с радостным событием, а также направил слова благодарности в адрес руководства ПАО «Газпром» за подаренные детям Адыгеи спортивные площадки, отметив, что между регионом и энергетической компанией сложилось конструктивное плодотворное сотрудничество.

Учащимся школы передали комплект мячей для занятий футболом и волейболом.

«Пришкольные стадионы предназначены для повседневных физкультурно-оздоровительных занятий, организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга всеми возрастными и социальными группами населения», — отметили в министерстве образования и науки Адыгеи.

ГТО Дворовые виды спорта Мурат Кумпилов Образование

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На лайнере «Князь Владимир» в Сочи снимают детективный сериал
Бывшего врио главы правительства Дагестана Гамидова приговорили к 6,5 года колонии
В концертном зале «Фестивальный» в Сочи изъяли документы
В Адыгее довольны экспериментом со световозвращающими жилетами в начальных классах
Сотрудник ДПС из Новороссийска получил 5 лет колонии и штраф в миллион рублей за взятки
Двух судей на Кубани досрочно лишили полномочий

Лента новостей

Статьи Партнерский

Бургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик

Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?

Статьи

Идем в поход

Горячий Ключ, Богатырские пещеры, маршрут одного дня

Краснодарского застройщика объявили в розыск

Он сбежал из‑под домашнего ареста

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале