В Краснодаре из-за тумана задержали несколько рейсов
В Краснодаре 28 октября из-за тумана изменилось расписание аэропорта
По данным на 8:40 на вылет задержали пять самолетов: четыре рейса в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair и рейс авиакомпании Air Serbia в Белград. Кроме того, по решению перевозчика отменили рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул.
Четыре самолета, которые должны были приземлиться в Краснодаре, направили на запасной аэродром в Минеральных Водах. Это два рейса из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» и Utair, один рейс из Худжанда авиакомпании «Уральские Авиалинии» и самолет авиакомпании Azur Air из Антальи.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Ожидается, что погода улучшится после 10:00, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.
Отметим, что по данным онлайн-табло краснодарского аэропорта, вылет из краевой столицы задержали у нескольких самолетов, которые должны были отправиться до 11:25. Все рейсы улетят не раньше 12:00.
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