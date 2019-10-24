Абинский электрометаллургический завод будет поставлять проволоку для строительства и ремонта речных судов
Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) получил сертификат Российского речного регистра
Сертификация позволит использовать продукцию завода для строительства и ремонта речных судов. Документы речного регистра подтверждают качество продукции АЭМЗ — в том числе омедненной проволоки диаметром 0,8 и 1 мм. Проволока этих диаметров широко используется в судостроительных и судоремонтных работах.
Параллельно с получением сертификата речного регистра АЭМЗ работает над сертификацией в Российском морском регистре судоходства, который позволит применять продукцию завода для морских судов.
На запрос Юга.ру пресс-служба АЭМЗ ответила, что объем продаж омедненной проволоки с речным регистром увеличится до 5-7% от общих продаж. При получении морского регистра (там большие объемы закупок) доля таких продаж может вырасти до 15-20%. При этом расширение производства предполагает открытие около 250 рабочих мест.
ООО «АЭМЗ» начало работу в 2010 году, став крупнейшим металлургическим заводом на юге России. Выгодное расположение, современные технологии и разнообразие продукции сделали завод важным игроком экономики ЮФО. Примерный суммарный объем производства — 7 млн тонн.
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