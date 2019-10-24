Каршеринг BelkaCar в Сочи подключился к программе «Спасибо от Сбербанка»
В Сочи сервис каршеринга BelkaCar присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»
Это значит, что при расчете за услуги аренды автомобиля теперь можно применить купоны со скидкой, полученные в обмен на бонусы «Спасибо».
Чтобы получить скидку, участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, номиналом соответствующий его покупке. Эту операцию можно провести на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Взамен списанных бонусов покупателю придет промокод, который нужно будет применить в приложении BelkaCar, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Всего доступно пять видов купонов разного номинала:
— скидка 100 рублей — за 100 бонусов «Спасибо»,
— 200 рублей — за 200 бонусов «Спасибо»,
— 300 рублей — за 300 бонусов «Спасибо»,
— 500 рублей — за 500 бонусов «Спасибо»,
— 1 тыс. рублей — за 1 тыс. бонусов «Спасибо».
«География присутствия нового партнера пока ограничена Москвой и Сочи, но мы уверены: популярность сервиса скоро расширит границы, и в других крупных городах участники программы лояльности смогут воспользоваться предложением», — отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
BelkaCar предоставляет услуги каршеринга с 2013 года. Автомобиль можно арендовать через мобильное приложение.
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