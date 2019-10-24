Каршеринг BelkaCar в Сочи подключился к программе «Спасибо от Сбербанка»

В Сочи сервис каршеринга BelkaCar присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Это значит, что при расчете за услуги аренды автомобиля теперь можно применить купоны со скидкой, полученные в обмен на бонусы «Спасибо».

Чтобы получить скидку, участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, номиналом соответствующий его покупке. Эту операцию можно провести на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Взамен списанных бонусов покупателю придет промокод, который нужно будет применить в приложении BelkaCar, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Всего доступно пять видов купонов разного номинала:

— скидка 100 рублей — за 100 бонусов «Спасибо»,

— 200 рублей — за 200 бонусов «Спасибо»,

— 300 рублей — за 300 бонусов «Спасибо»,

— 500 рублей — за 500 бонусов «Спасибо»,

— 1 тыс. рублей — за 1 тыс. бонусов «Спасибо».

«География присутствия нового партнера пока ограничена Москвой и Сочи, но мы уверены: популярность сервиса скоро расширит границы, и в других крупных городах участники программы лояльности смогут воспользоваться предложением», — отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

BelkaCar предоставляет услуги каршеринга с 2013 года. Автомобиль можно арендовать через мобильное приложение.