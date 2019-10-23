В Адыгее за три года планируют в четыре раза снизить дефицит бюджета

В Адыгее дефицит бюджета за три года планируют снизить до 256,3 млн рублей

Об этом 22 октября сообщила первый заместитель министра финансов Адыгеи Екатерина Косиненко на публичных слушаниях по бюджету. По ее словам, размер дефицита в 2020-2022 годах предусматривается ниже ограничений Бюджетного кодекса РФ.

«Источниками финансирования дефицита бюджета планируются заемные средства, возврат по ранее предоставленным из республиканского бюджета кредитам, а также средства от продажи акций и иных форм участия в капитале», — отметила Косиненко.

Замминистра добавила, что республиканский бюджет на 2020-2022 годы сохранит социальную направленность, как и в предыдущие годы. Так, в 2020 году расходы на социальную сферу займут 63,4% и составят почти 15 млрд рублей. При этом наибольший объем средств приходится на образование (22,3%), здравоохранение (17,9%), национальную экономику (17,3%), социальную политику (16%) и ЖКХ (7,8%).

Общий объем доходов республиканской казны на 2020 год прогнозируют в объеме 22 млрд 505 млн рублей, а расходов — в 23 млрд 612,6 млн рублей.