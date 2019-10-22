Названа дата проведения «Черной пятницы» в России в 2019 году
Стала известна дата одной из самых крупных распродаж в году - «Черной пятницы»
Организаторы мероприятия, которое традиционно проходит оффлайн и онлайн на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru, объявили, что распродажа пройдет в России с 19:00 28 ноября по 23:59 1 декабря. На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания «Блэк фрайдэй».
В онлайн-акции примут участие не менее 100 российских и зарубежных интернет-компаний. Распродажа с большими скидками будет действовать на товары разных категорий: бытовая техника и электроника, одежда, косметика, ювелирные украшения, продукты, спортивные товары, товары для детей и товары для дома и ремонта, сервисы онлайн доставки еды, путешествия и так далее.
В 2018 году, по данным АКИТ, за время «Черной пятницы» было оформлено онлайн-заказов более чем на 17,4 миллиарда рублей, передает РИА «Новости».
Акция Black Friday зародилась в США, она знаменует начало традиционного рождественского сезона распродаж. Название распродаже придумали жители Филадельфии, крайне недовольные огромными дорожными пробками в этот день. Начинается «Черная пятница» вслед за Днем благодарения, который в этом году приходится на 29 ноября.
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