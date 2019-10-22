В Пашковском микрорайоне Краснодара нежилые помещения переоборудуют в поликлинику
В 2021 году в Пашковском микрорайоне Краснодара планируется открыть новую поликлинику
Создание медучреждения в нежилых помещениях по улице Лавочкина, 23 обсудили в ходе личного приема вице-губернатора Анны Миньковой.
Замминистра здравоохранения региона Ирина Вязовская сообщила, что муниципалитет передал помещение ведомству. Уже разработана проектно-сметная документация на проведение здесь капремонта.
Вице-губернатор поставила задачу завершить все работы, установить оборудование и открыть лечебное заведение в следующем году, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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