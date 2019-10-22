В Пашковском микрорайоне Краснодара нежилые помещения переоборудуют в поликлинику

Вице-губернатор поставила задачу завершить все работы, установить оборудование и открыть лечебное заведение в следующем году, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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