В Пашковском микрорайоне Краснодара нежилые помещения переоборудуют в поликлинику

Краснодарский край

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В 2021 году в Пашковском микрорайоне Краснодара планируется открыть новую поликлинику

Создание медучреждения в нежилых помещениях по улице Лавочкина, 23 обсудили в ходе личного приема вице-губернатора Анны Миньковой.

Замминистра здравоохранения региона Ирина Вязовская сообщила, что муниципалитет передал помещение ведомству. Уже разработана проектно-сметная документация на проведение здесь капремонта.

Вице-губернатор поставила задачу завершить все работы, установить оборудование и открыть лечебное заведение в следующем году, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Анна Минькова Здравоохранение Краснодар Медицина Строительство

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