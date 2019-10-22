ВСК проведет лекции о финансовой грамотности во время VI Всероссийской недели сбережений

Страховой дом ВСК стал генеральным партнером Всероссийской недели сбережений — 2019, которая стартует 31 октября во всех регионах РФ

ВСК и Национальный центр финансовой грамотности подписали соглашение о совместном проведении мероприятия. В этом году его посвятят финансовой грамотности в цифровой реальности.

Представители ВСК по всей стране проведут лекции, семинары, вебинары. Они расскажут о личном финансовом планировании и финансовой безопасности, защите прав потребителей, управлении кредитами.

«Доля страховых услуг в нашей экономике отстает от мировых показателей. Это обусловлено недостаточным уровнем финансовой грамотности. Участие Страхового дома ВСК в проекте Министерства финансов будет способствовать развитию современных цифровых технологий в России. Наши эксперты во всех регионах страны поделятся своими знаниями и расскажут гражданам об управлении финансами и их защите», — рассказал председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.