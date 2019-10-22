ВСК проведет лекции о финансовой грамотности во время VI Всероссийской недели сбережений

Партнерский Вся Россия

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Страховой дом ВСК стал генеральным партнером Всероссийской недели сбережений — 2019, которая стартует 31 октября во всех регионах РФ

ВСК и Национальный центр финансовой грамотности подписали соглашение о совместном проведении мероприятия. В этом году его посвятят финансовой грамотности в цифровой реальности. 

Представители ВСК по всей стране проведут лекции, семинары, вебинары. Они расскажут о личном финансовом планировании и финансовой безопасности, защите прав потребителей, управлении кредитами.

«Доля страховых услуг в нашей экономике отстает от мировых показателей. Это обусловлено недостаточным уровнем финансовой грамотности. Участие Страхового дома ВСК в проекте Министерства финансов будет способствовать развитию современных цифровых технологий в России. Наши эксперты во всех регионах страны поделятся своими знаниями и расскажут гражданам об управлении финансами и их защите», — рассказал председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

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Директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка добавила, что ВСК сотрудничает с организацией в третий раз. За это время страховщик зарекомендовал себя как надежный партнер. 

«В прошлых Неделях силами ВСК было проведено свыше 400 очных мероприятий, сделаны рассылки по клиентам и подготовлены вопросы для квеста. Кроме того, сотрудники ВСК провели деловую игру на Семейном финансовом фестивале в Москве. В этом году мы значительно добавили активностей — теперь Финансовые семейные фестивали пройдут в пяти регионах России, а в социальной сети “Одноклассники” состоятся прямые трансляции экспертов», — сказала директор Национального центра финансовой грамотности.

Цель проекта — содействие формированию у жителей разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным деньгам. Мероприятие проводят в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Деньги Лекции Министерство финансов РФ Страхование Финансы

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