Губернатор Кубани пригласил депутатов Рады на курс лекций по истории, а в ККВ пожелали им скорейшего выздоровления

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Кубанское казачье войско прокомментировали планы Верховной рады «вернуть» Кубань

В октябре украинские парламентарии создали межфракционное объединение, которое займется возвращением «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев», а начать решили с Кубани.

Кондратьев, комментируя инициативу, заявил, что пригласил бы депутатов Рады на курс лекций по истории создания Кубани.

«С удовольствием пригласил бы их (депутатов) в Кубанский Государственный университет, где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска. Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Он отметил, что первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей России и ее окраин, и сложно сказать в процентном соотношении какой национальности они были, с каких земель конкретно они переселялись на территорию нынешней Кубани.

«Именно нынешней Кубани, потому что когда они переселялись, название местности Кубань не существовало! А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи. Как и самой Украины, как государства, тоже не существовало!» — добавил Кондратьев.

Глава региона также посоветовал депутатам спросить у самих жителей Кубани, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины, и хотят ли куда-либо возвращаться.

Он подчеркнул, что эта территория является родной для кубанских казаков, так как им пожаловала эти земли Екатерина II за их боевые заслуги.

В Кубанском казачье войске в свою очередь отметили, что им «очень печально признавать тот факт, что в органах законодательной власти братской Украины находятся люди, абсолютно не знающие ни своей истории, ни истории соседних народов и не желающие ее изучать».

«Казаки Кубанского казачьего войска не имеют обиды на уважаемых господ депутатов и желают им скорейшего духовно-нравственного оздоровления во благо процветания украинского народа», — добавили в ККВ.

Кубань была присоединена к Российской империи в 1783 году, после упразднения Крымского ханства. По указу Екатерины II земли передали в дар казакам. Кубанская область была образована в 1860 году. Территория исторической Кубани — это территория, занимаемая Черноморским казачьим войском, то есть от правобережья реки Кубань до побережья Азовского моря. Сейчас это территория современных Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, западной части Ставропольского края и небольшого района на юге Ростовской области.

Вениамин Кондратьев Украина

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