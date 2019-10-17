В Верховной раде создали объединение по «возвращению» Кубани

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Украинские парламентарии создали межфракционное объединение, которое займется возвращением украинских этнических территорий. Начать решили с Кубани

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко, избранный руководителем объединения. Всего в него вошли 13 депутатов.

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — написал Гончаренко.

Он опубликовал фото обращения депутатов к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой объявить на заседании о создании объединения. Документ датирован 3 октября.

ТАСС пишет, что вопрос о необходимости «вернуть» Украине Кубань ранее уже поднимался киевскими политиками. В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил послать на Украину «партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях» и предложил «не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли».

Кубань — историко-географический регион расположенный рядом с Северным Кавказом, прилегающий к правобережью реки Кубань и ее притокам — была присоединена к Российской империи в 1783 году, после упразднения Крымского ханства. По указу Екатерины II земли передали в дар казакам. По факту территория исторической Кубани — это территория, занимаемая Черноморским казачьим войском, то есть от правобережья реки Кубань до побережья Азовского моря. Сейчас это территория современных Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, западной части Ставропольского края и небольшого района на юге Ростовской области.

Украина

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Центральный аппарат СК после шоу на Первом канале займется ситуацией на Кубани, где мать оставила троих детей и уехала в отпуск
В Верховной раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Глава ФСБ предложил регламентировать запуски дронов
На министра спорта Ставрополья завели уголовное дело
Двух жителей Сочи задержали за организацию тайных встреч «Свидетелей Иеговы»
Путин поручил чиновникам изучать поведение молодежи в интернете и создавать духовно-нравственный контент

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале