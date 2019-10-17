В Верховной раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Украинские парламентарии создали межфракционное объединение, которое займется возвращением украинских этнических территорий. Начать решили с Кубани
Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко, избранный руководителем объединения. Всего в него вошли 13 депутатов.
«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — написал Гончаренко.
Он опубликовал фото обращения депутатов к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой объявить на заседании о создании объединения. Документ датирован 3 октября.
ТАСС пишет, что вопрос о необходимости «вернуть» Украине Кубань ранее уже поднимался киевскими политиками. В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил послать на Украину «партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях» и предложил «не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли».
Кубань — историко-географический регион расположенный рядом с Северным Кавказом, прилегающий к правобережью реки Кубань и ее притокам — была присоединена к Российской империи в 1783 году, после упразднения Крымского ханства. По указу Екатерины II земли передали в дар казакам. По факту территория исторической Кубани — это территория, занимаемая Черноморским казачьим войском, то есть от правобережья реки Кубань до побережья Азовского моря. Сейчас это территория современных Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, западной части Ставропольского края и небольшого района на юге Ростовской области.
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