В Верховной раде создали объединение по «возвращению» Кубани

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко, избранный руководителем объединения. Всего в него вошли 13 депутатов.

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — написал Гончаренко.

Он опубликовал фото обращения депутатов к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой объявить на заседании о создании объединения. Документ датирован 3 октября.

ТАСС пишет, что вопрос о необходимости «вернуть» Украине Кубань ранее уже поднимался киевскими политиками. В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил послать на Украину «партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях» и предложил «не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли».