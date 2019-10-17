Центральный аппарат СК после шоу на Первом канале займется ситуацией на Кубани, где мать оставила троих детей и уехала в отпуск

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить материалы проверки по ситуации в Краснодарском крае с матерью, уехавшей в отпуск и оставившей детей

Эта ситуация обсуждалась в выпуске шоу «Мужское / Женское» на Первом канале 17 октября. Жительница Анапы оставила троих детей — 10, 11 и 12 лет, и уехала отдыхать в Абхазию. Пока ее не было, один из сыновей — приемный — попал под машину и был госпитализирован. Она узнала об этом, не прерывать отпуск не стала.

Родственники пожаловались на женщину в правоохранительные органы, ее бывший муж потребовал лишить ее родительских прав. Сама женщина утверждает, что близкие делают это для того, чтобы лишить ее бизнеса. Она утверждает, что дети одни не оставались — с ними был 16-летний сын ее нынешнего мужа и 52-летний завхоз гостевого дома, которым управляет женщина.

Кроме того, в шоу старшая совершеннолетняя дочь женщины сообщила, что в детстве мать избивала ее и приемного ребенка, а органы опеки при этом не реагировали.

Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата истребовать из СКР по Краснодарскому краю материалы проверки по этой ситуации для тщательного изучения. Кроме того, следователи будут выяснять условия жизни и воспитания детей в этой семье и дадут оценку действиям должностных лиц органов опеки и по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СК РФ.