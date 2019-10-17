В Азербайджане объяснили условия въезда для россиян с армянскими фамилиями

Об этом глава МИД Азербайджана рассказал в интервью «Известиям». Во время беседы Мамедъярову задали вопрос о случае с 81-летней Ольгой Барсегьян. Летом 2018 года этническая армянка, пережившая блокаду Ленинграда, прилетела в Баку, однако ее не выпустили из аэропорта и отказали в допуске в страну. Власти Азербайджана объяснили, что для женщины это может быть небезопасно. Тогда инцидент вызвал возмущение в российском МИДе и стал причиной международного скандала.

Мамедъяров прокомментировал, что не помнит этого конфликта, и добавил, что иногда такое происходит «исходя из пиаровских точек зрения — люди армянского происхождения знают о всей чувствительности этого вопроса». Он отметил, что граждане РФ могут беспрепятственно посещать Азербайджан, так как между странами действует безвизовый режим. Тем не менее, если в страну собирается приехать россиянин с армянской фамилией, ему стоит заранее проинформировать посольство республики. По его мнению, это поможет не допустить каких-либо эксцессов, которые возможны при нынешнем эмоциональном фоне по поводу отношений с Арменией.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится больше 30 лет. Он начался в 1988 году, после того как Нагорно-Карабахская автономная область, большинство населения в которой — этнические армяне, решила выйти из состава Азербайджанской ССР. Позже власти региона заявили о создании отдельной республики, однако Азербайджан не признал это решение. На территории Нагорного Карабаха начался военный конфликт. В 1994 году непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, Армения и Азрейбаджан подписали протокол о перемирии. Но это не остановило военные действия, которые до сих пор периодически происходят в регионе.