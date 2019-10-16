На Кубани продажи Lamborghini выросли в четыре раза

Жители Краснодарского края в 2019 году купили автомобилей Lamborghini в четыре раза больше, чем в прошлом году

На Кубани за девять месяцев этого года продали четыре автомобиля Lamborghini. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлого года, пишет аналитическое агентство «Автостат Инфо». Таким образом, Краснодарский край расположился на четвертом месте в России по количеству купленных автомобилей.

Всего в России в этом году купили 105 машин Lamborghini. Самой популярной моделью стал Lamborghini Urus — его купили 83 человека, а годом ранее продажи составляли 16 машин. Кроме того, россияне купили 13 суперкаров Lamborghini Aventador, то есть на 62,5% больше, чем в прошлом году (8 автомобилей).

Больше всего Lamborghini купили в Москве и Санкт-Петербурге — 45 и 17 машин соответственно. На третьем месте расположилась Московская область, там обладателями автомобилей стали шесть человек.