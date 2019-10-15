В Краснодаре ищут мужчину, страдающего потерей памяти

Краснодарский край

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Полиция Краснодара разыскивает 74-летнего Василия Шитюка, который пропал 13 октября

Шитюк ушел из дома на улице Селезнева, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины — около 175 см, средней полноты, волосы седые с залысиной, речь медленная, шепелявит. Был одет в клетчатую рубашку, синюю спортивную куртку, черные брюки и серые кроссовки. 

При себе у него может быть паспорт, СНИЛС, водительские права и мобильный телефон. Мужчина страдает потерей памяти.

Тех, кто видел Василия Шитюка, просят сообщить об этом в отдел полиции на улице Ставропольской, 205 или по телефонам: 8(861)231-70-718(918)327-46-89102.

Краснодар Пропавшие без вести Розыск людей

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В Краснодаре ищут мужчину, страдающего потерей памяти

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