В Краснодаре ищут мужчину, страдающего потерей памяти
Полиция Краснодара разыскивает 74-летнего Василия Шитюка, который пропал 13 октября
Шитюк ушел из дома на улице Селезнева, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины — около 175 см, средней полноты, волосы седые с залысиной, речь медленная, шепелявит. Был одет в клетчатую рубашку, синюю спортивную куртку, черные брюки и серые кроссовки.
При себе у него может быть паспорт, СНИЛС, водительские права и мобильный телефон. Мужчина страдает потерей памяти.
Тех, кто видел Василия Шитюка, просят сообщить об этом в отдел полиции на улице Ставропольской, 205 или по телефонам: 8(861)231-70-71, 8(918)327-46-89, 102.
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