Владельца темрюкской винодельни отправили под домашний арест. Сотрудники компании заявили о рейдерских атаках

Краснодарский краевой суд 14 октября отправил под домашний арест владельца ООО «Винодельня "Юбилейная"» Асланбия Нагоя

По версии следствия, в начале года руководство компании решило устроить банкротство винодельни. Долги организации превысили 3 млрд рублей. Среди кредиторов — банк «Кубань Кредит». В мае суд ввел в винодельне процедуру наблюдения. Тогда же против Асланбия Нагоя возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство).

«Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что бизнесмена обвиняют в том, что в 2018 году он заключил договор поставки компании «Кристалл» алкоголя с отсрочкой платежа на 1 млрд рублей, но деньги по сделке не поступили на счет «Юбилейной». Следствие считает, что владелец таким образом вывел активы. Нагой не признает себя виновным. Он заявил, что сделка была законной и экономически обоснованной. По его словам, банкротство винодельни спровоцировали кредиторы, в том числе банк «Кубань Кредит», который в прошлом году потребовал досрочно погасить крупные займы.

Коллектив винодельни опубликовал на сайте письмо президенту РФ, в котором попросил разобраться в ситуации. Работники назвали действия «Кубань Кредит» рейдерскими атаками. Они рассказали, что из-за того, что банк потребовал досрочно выплатить кредиты, в мае полиция провела обыски на предприятии. Счета винодельни заблокировали, а также арестовали имущество. Кроме того, из-за наложенных ограничений на расчетные счета им не могут выплатить зарплату.

Октябрьский суд Краснодара избрал предпринимателю меру пресечения в виде залога. Однако следователь и представитель «Кубань Кредита» подали апелляцию и потребовали сменить ее на домашний арест, рассказал «Ъ» адвокат предпринимателя Азамат Меретуков. Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство.

В банке «Кубань Кредит» прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что в ноябре 2018 года стало известно, что к винодельне есть претензии в части невыполнения налоговых обязательств. Банк расценил это как ухудшение финансового состояния заемщика и провел проверку его документов. Позже ФНС попросила суд признать агрофирму «Юбилейную» банкротом. «Несмотря на то, что на балансе имелись достаточные для погашения долгов запасы винной продукции, предприятия группы компаний "Юбилейная" подали заявления о признании их несостоятельными (банкротами). Учитывая эти обстоятельства, а также образовавшуюся задолженность по предоставленным кредитам, "Кубань Кредит" расторг договоры об открытии кредитных линий с указанными предприятиями», — рассказали в пресс-службе банка. Там добавили, что сейчас «Кубань Кредит» ведет работу по возвращению заемных средств исключительно в правовом поле.