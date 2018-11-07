В Усть-Лабинском районе в заказник выпустили 28 европейских ланей

В заказнике «Средне-Лабинский» 7 ноября выпустили в естественную среду обитания 28 европейских ланей

В краевом министерстве природных ресурсов рассказали, что с 2009 по 2012 годы на Кубани из-за распространения АЧС снизилась численность дикого кабана. В связи с этим специалисты решили увеличить численность альтернативного вида копытных — лани. По мнению сотрудников ведомства, кубанские леса подходят для их проживания, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для разведения копытных на территории заказника «Белореченский» построили вольер в 80 га. Работы провели на деньги из краевого бюджета.

В 2015 году в вольере поселили 72 лани. По данным минприроды, такое число животных было нужно для устойчивого разведения. Через год в вольере родилось 26 ланей. Специалисты и в дальнейшем планируют разводить этих копытных для широкого расселения в крае.