Площадь лесов Адыгеи хотят увеличить на 15 га до конца года

Юга.ру писали, что осенью 2018 года в Адыгее на площади 10 га посадили 8 тыс. саженцев тополя и черного ореха, на площади 0,6 га были заложили памятные посадки 700 деревьев съедобного каштана и грецкого ореха.

К лесовосстановолению в сентябре подготовили 11,8 га. Планируется, что деревья высадят во время акции «Сохранение лесов» с 4 по 10 ноября в Красногвардейском лесничестве. Всего высадят почти 20 тыс. саженцев тополя.

В Адыгее в этом году планируют высадить тополя и восстановить лес на площади 15,3 га

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.