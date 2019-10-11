Площадь лесов Адыгеи хотят увеличить на 15 га до конца года
В Адыгее в этом году планируют высадить тополя и восстановить лес на площади 15,3 га
Часть работ провели весной, основные мероприятия предстоят осенью, сообщили в управлении лесами Республики Адыгеи.
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«Почти 26 тыс. черенков тополя были высажены весной для укоренения в лесном питомнике Майкопского лесничества. Таким образом, наличие посадочного материала обеспечивает потребность», — сообщил порталу Юга.ру заместитель начальника управления лесами Адыгеи Сергей Гавришов.
К лесовосстановолению в сентябре подготовили 11,8 га. Планируется, что деревья высадят во время акции «Сохранение лесов» с 4 по 10 ноября в Красногвардейском лесничестве. Всего высадят почти 20 тыс. саженцев тополя.
Юга.ру писали, что осенью 2018 года в Адыгее на площади 10 га посадили 8 тыс. саженцев тополя и черного ореха, на площади 0,6 га были заложили памятные посадки 700 деревьев съедобного каштана и грецкого ореха.
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