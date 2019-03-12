В Туапсе под поезд попала 15-летняя девочка

Краснодарский край

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В Туапсе 11 марта 15-летняя девочка попала под поезд и выжила

По версии следствия, в пределах железнодорожной станции Туапсе поезд Адлер — Минск сбил 15-летнюю местную жительницу. Ее доставили в реанимацию города.

На место выехал следователь, проводится проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Как писали Юга.ру, вечером 28 января в Краснодаре поезд насмерть сбил 22-летнюю девушку, когда она пыталась перебежать пути.

Дети Поезда Туапсинский район
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