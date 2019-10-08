В Лоо пристав заявил о сносе кафе, которое осталось на своем месте и продолжило работать

В Сочи на пристава завели дело за подделку документов о якобы сносе незаконного кафе в Лоо

В декабре 2013 года судебный пристав возбудил исполнительное производство о сносе самовольно возведенном кафе в поселке Лоо. В декабре 2015 года документы передали другому приставу. Через две недели он вынес акт якобы о сносе постройки, после чего окончил исполнительное производство и внес соответсвующие сведения в информационную систему ФССП России. Позже мужчина удалил все эти сведения из базы, чтобы скрыть преступление. При этом незаконное кафе до сих пор не снесли.

Преступление обнаружили во время прокурорской проверки. Сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Против пристава возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Материалы дела передали в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.