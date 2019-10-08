В Сочи ожидают грозы с градом

В Сочи в ночь на 9 октября прогнозируют сильные дожди с грозами

Ночью и утром 9 октября в Сочи прогнозируют ухудшение погоды. Жителей курорта ожидают сильные дожди с градом, грозами и шквалистым ветром до 20-22 м/с. Вероятен сход селей. В море между микрорайоном Магри и селом Веселым возможно формирование смерчей.

Все оперативные службы находятся в усиленном режиме работы, сообщает администрация Сочи. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи моря и рек и не оставлять машины под деревьями и баннерами.

В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112 либо 8(861)268-64-40.

Как ранее писали Юга.ру, погода в Краснодарском крае резко испортилась в последние выходные — 5 и 6 августа.