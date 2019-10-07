«Российский "Твин Пикс"». После программы Малахова дело об убийстве девочки на Кубани передали в центральный аппарат СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о гибели 9-летней девочки в Крымском районе Кубани в 2015 году в центральный аппарат СКР

Тело погибшей девочки нашли в русле реки Адагум станицы Нижнебаканской 30 июня 2015 года. Она пропала за сутки до этого.

Уголовно дело по факту гибели ребенка было возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 (Убийство малолетнего, сопряженное с его похищением), п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ(Похищение несовершеннолетнего).

Эту историю обсудили 7 октября в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Ведущий назвал ситуацию российским «Твин Пиксом» (американский сериал о расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер в городке Твин Пикс — прим.).

В Нижнебаканскую девочка приезжала на каникулы к бабушке и дедушке. По их словам, без спроса она уйти не могла, они уверены, что ее похитили. К этой версии склоняются и следователи, однако подозреваемых в деле до сих пор нет.

«Следствие зашло в тупик, никто ничего не ищет, все прячут улики, все друг друга покрывают, выбивают признание, сажая людей в сизо, избивая их там. Это просто какой-то ужас», — начал программу Малахов.

Родственники девочки рассказали, что у них было много вопросов к следствию, начиная с первого дня ее пропажи. В первую ночь по непонятным причинам поиски были приостановлены. После того, как тело ребенка было найдено, родственникам не разрешали его увидеть. Позже оказалось, что оно было изувечено, хотя изначально следователи говорили о версии с несчастным случаем — первая экспертиза показала, что девочка якобы утонула. После эксгумации тела выяснилось, что девочку задушили. Также родственники рассказали о том, что следователи покрывают человека, которого они подозревают в преступлении — своего соседа-наркомана; о том, что у дедушки ребенка выбивали показания и угрожали, что дело повесят на него; о том, что эксперт скрывал улики и др. Бабушка ребенка ранее дважды обращалась к Бастрыкину. В деле сменились девять следователей.

В пресс-службе СК РФ после эфира сообщили, что дело будет передано в центральный аппарат СКР.

«Сегодня в эфире федерального телеканала озвучивалась критика в адрес органов следствия по факту расследования гибели малолетней девочки в 2015 году в Краснодарском крае. Родственники погибшей озвучили возможные ошибки, допущенные при проведении экспертизы и в ходе следственных действий. Председатель СК России поручил передать уголовное дело и материалы доследственных проверок для дальнейшего всестороннего и полного расследования в центральный аппарат ведомства, тщательным образом проверив все доводы потерпевшей стороны», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кроме того, в отдельное производство выделены материалы и организована доследственная проверка о возможной фальсификации доказательств по делу; проверяются также действия эксперта.