Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым посещаемым в 12-м туре РПЛ

Матч «Краснодара» против «Спартака» 6 октября стал самым посещаемым в 12-м туре Российской премьер-лиги

Матч «Краснодар» — «Спартак» прошел в краевой столице вечером 6 октября и завершился со счетом 2:1. Игру посетили 32 тыс. 238 человек, что сделало ее самой посещаемой в 12-м туре Российской премьер-лиги. По итогам встречи «быки» расположились в первой тройке турнирной таблицы, набрав 26 очков вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом».

Матч «Урала» и «Зенита» в Екатеринбурге увидели 22 тыс. 432 зрителя. В Москве на игре ЦСКА против «Ростова» побывало 18 тыс. 456 человек.

По данным ТурСтат, всего матчи 12-ти туров РПЛ посетили 1 млн 758 тысяч зрителей. В среднем это 18,3 тыс. болельщиков за матч, что на 9% больше, чем в прошлом сезоне.