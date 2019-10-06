Уровень продаж автомобилей в России снижается пятый месяц подряд
Российский авторынок переживает не лучшие времена
С начала 2019 года уровень реализации легковых автомобилей снизился на 2%. Это же касается и легких коммерческих машин. В сентябре текущего года было продано 157 129 новых автомобилей.
Это на 0,2% ниже, чем в сентябре 2018 года. Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидером рынка остается российская Lada. За месяц было продано 31 516 единиц продукции Волжского автозавода. На втором и третьем месте располагаются корейские бренды Kia и Hyundai с показателями 19 194 и 16 050 проданных автомобилей соответственно. В пятерку лидеров российского авторынка также вошли Renault и Volkswagen.
Самый стремительный рост продаж наблюдается у китайской марки Haval. Продажи увеличились на 452%, а самое внушительное падение продаж наблюдается у компании Honda — минус 71% от уровня прошлого года. Всего, согласно прогнозам АЕБ, до конца года в России будет реализовано 1,76 млн новых машин.
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