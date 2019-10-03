Варе Прокопец из Краснодара требуется 1,4 млн рублей на обследование после трансплантации костного мозга
Четырехлетней Варе Прокопец из Краснодара, перенесшей трансплантацию костного мозга, требуется 1 млн 483 тыс. 680 рублей на обследование в швейцарской клинике
У Вари хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит. В начале 2018 года в швейцарской клинике ей провели трансплантацию костного мозга (ТКМ) от неродственного донора. Средства на нее также помогли собрать благотворители.
«Это был единственный шанс спасти жизнь нашей дочери. Варя страдала тяжелой болезнью — ее собственный иммунитет был практически на нуле, любая инфекция вызывала самые тяжелые последствия. Дочка все время болела и принимала огромное количество антибиотиков, но они не помогали. После ТКМ все изменилось: у Вари появился и нормально работает иммунитет, теперь ее организм может справиться с обычными инфекциями, которыми болеет любой ребенок», — рассказала мама девочки Светлана Прокопец.
Сейчас Варе необходимо пройти очередное обследование в Университетской детской клинике Цюриха. Врачи должны проверить работу донорского костного мозга, провести все необходимые анализы и сделать прививки от серьезных инфекционных заболеваний — эти вакцины можно вводить только под наблюдением лечащих врачей. У семьи денег на дорогостоящее обследование нет, они обратились за помощью.
Как помочь Варе?
- отправить пожертвование с банковской карты через сайт «Русфонда», выбрав в открывшемся списке Варю Прокопец;
- отправить пожертвование от юридического лица на странице с реквизитами фонда, указав в назначении платежа «организация лечения Вари Прокопец»
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вари Прокопец. НДС не облагается;
- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС);
- перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги» или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Варя Прокопец»).
Подробности можно узнать на сайте «Русфонда».
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