Варе Прокопец из Краснодара требуется 1,4 млн рублей на обследование после трансплантации костного мозга

У Вари хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит. В начале 2018 года в швейцарской клинике ей провели трансплантацию костного мозга (ТКМ) от неродственного донора. Средства на нее также помогли собрать благотворители.

«Это был единственный шанс спасти жизнь нашей дочери. Варя страдала тяжелой болезнью — ее собственный иммунитет был практически на нуле, любая инфекция вызывала самые тяжелые последствия. Дочка все время болела и принимала огромное количество антибиотиков, но они не помогали. После ТКМ все изменилось: у Вари появился и нормально работает иммунитет, теперь ее организм может справиться с обычными инфекциями, которыми болеет любой ребенок», — рассказала мама девочки Светлана Прокопец.

Сейчас Варе необходимо пройти очередное обследование в Университетской детской клинике Цюриха. Врачи должны проверить работу донорского костного мозга, провести все необходимые анализы и сделать прививки от серьезных инфекционных заболеваний — эти вакцины можно вводить только под наблюдением лечащих врачей. У семьи денег на дорогостоящее обследование нет, они обратились за помощью.