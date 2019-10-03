В Сочи полицейские вернули художнику картину, украденную с выставки в аэропорту сотрудником аэропорта
В Сочи сотрудники транспортной полиции вернули художнику Владимиру Кириленко картину «Калина красная», украденную два года назад с выставки к ЧМ
Полотно похитили с выставки в зоне аэровокзального комплекса курорта в 2017 году. Вернисаж был посвящен Чемпионату мира по футболу — 2018, матчи которого принимал в том числе Сочи.
По факту кражи в феврале 2017 года следственный отдел Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Картину обнаружили и изъяли у сотрудника аэропорта, который признался в краже, сообщили в пресс–службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года сочинские художники Владимир и Виктория Кириленко представили новую скульптуру, созданную в рамках проекта «Футбол и вечность». Они изобразили Цербера — трехголового пса, под лапой которого находится футбольный мяч ЧМ-2018.
Читайте также
Статьи Партнерский«Самая главная задача для нас — достойная заработная плата, ее уровень и реальная составляющая»
Интервью с главой кубанских профсоюзов Светланой Бессараб
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.