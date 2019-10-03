В Сочи полицейские вернули художнику картину, украденную с выставки в аэропорту сотрудником аэропорта

В Сочи сотрудники транспортной полиции вернули художнику Владимиру Кириленко картину «Калина красная», украденную два года назад с выставки к ЧМ

Полотно похитили с выставки в зоне аэровокзального комплекса курорта в 2017 году. Вернисаж был посвящен Чемпионату мира по футболу — 2018, матчи которого принимал в том числе Сочи.

По факту кражи в феврале 2017 года следственный отдел Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Картину обнаружили и изъяли у сотрудника аэропорта, который признался в краже, сообщили в пресс–службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года сочинские художники Владимир и Виктория Кириленко представили новую скульптуру, созданную в рамках проекта «Футбол и вечность». Они изобразили Цербера — трехголового пса, под лапой которого находится футбольный мяч ЧМ-2018.