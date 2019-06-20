В Адыгее двоих парней задержали за вымогательство и грабеж

Адыгея

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В Адыгее двоих жителей Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве и грабеже

Двое 20-летних майкопчан в мае вымогали деньги у 18-летнего и 19-летнего знакомых, а также угрожали им расправой. У одного из них они требовали 80 тыс. рублей, у другого — 50 тыс. рублей.

Их задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Майкопу, сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

«Не получив требуемых денег, в мае они выследили одного из парней на улице. Угрожая избиением, вымогатели забрали банковскую карту, с которой обналичили 10 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Против парней возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Следователи продолжают сбор доказательств причастности молодых людей к преступлениям.

Вымогательство Грабеж Деньги Майкоп Полиция
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