В Адыгее двоих парней задержали за вымогательство и грабеж
В Адыгее двоих жителей Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве и грабеже
Двое 20-летних майкопчан в мае вымогали деньги у 18-летнего и 19-летнего знакомых, а также угрожали им расправой. У одного из них они требовали 80 тыс. рублей, у другого — 50 тыс. рублей.
Их задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Майкопу, сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.
«Не получив требуемых денег, в мае они выследили одного из парней на улице. Угрожая избиением, вымогатели забрали банковскую карту, с которой обналичили 10 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
Против парней возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Следователи продолжают сбор доказательств причастности молодых людей к преступлениям.
Краснодарка вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян
20 июня Юлия Остапенко вышла на пикет возле здания Краснодарского краевого суда
Кино, хоккей, морские науки, экскурсии и другие занятия для детей
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.