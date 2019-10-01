Рождественскую набережную в Краснодаре оцепили из-за провала грунта
В Краснодаре 1 октября запретили проход на Рождественскую набережную в Юбилейном микрорайоне из-за проседания грунта
Сейчас вся территория набережной оцеплена красно-белой лентой, там стоят объявления о запрете прохода из-за провала грунта.
В МУП «Парки, инвестиции, туризм» подтвердили факт проседания грунта на территории парка.
«Действительно, на территории парка есть места, где просел грунт. На некоторых из таких участков глубина достигает полметра. На тротуарной плитке появились провалы и ямы. Участок парка, где появились проседания, осмотрели сотрудники МЧС. По их рекомендации мы огородили территорию и закрыли ее для прохода», — рассказал директор предприятия Кирилл Клодт.
По его словам, планируется провести комплексное обследование территории набережной, его выполнит специализированная организация.
«По итогам будут понятны причины проседаний и, самое главное, — какие нужно принять меры, чтобы эту ситуацию исправить», — добавил Клодт.
Сроках проведения обследования не уточняются.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак перестать бояться вышек сотовой связи?
Про мобильную связь и радиофобию в 8 карточках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.