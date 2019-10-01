Рождественскую набережную в Краснодаре оцепили из-за провала грунта

В Краснодаре 1 октября запретили проход на Рождественскую набережную в Юбилейном микрорайоне из-за проседания грунта

Сейчас вся территория набережной оцеплена красно-белой лентой, там стоят объявления о запрете прохода из-за провала грунта.

В МУП «Парки, инвестиции, туризм» подтвердили факт проседания грунта на территории парка.

«Действительно, на территории парка есть места, где просел грунт. На некоторых из таких участков глубина достигает полметра. На тротуарной плитке появились провалы и ямы. Участок парка, где появились проседания, осмотрели сотрудники МЧС. По их рекомендации мы огородили территорию и закрыли ее для прохода», — рассказал директор предприятия Кирилл Клодт.

По его словам, планируется провести комплексное обследование территории набережной, его выполнит специализированная организация.

«По итогам будут понятны причины проседаний и, самое главное, — какие нужно принять меры, чтобы эту ситуацию исправить», — добавил Клодт.

Сроках проведения обследования не уточняются.