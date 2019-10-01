В Краснодаре для школьников устроили мастер-класс по репортажной съемке и фотокросс

Компания МТС в сентябре организовала для школьников из разных городов России благотворительный фотопроект «Поколение М», приуроченный к 80-летию начала Второй мировой войны

Профессиональные фотографы во время большого фотокросса 28 сентября помогли детям за сутки запечатлеть современную жизнь города, рассказали 1 октября в пресс-службе МТС. Лучшие снимки войдут в фотовыставку «Поколение Мира», которая откроется в 2020 году к 75-летию Победы. Учащимся краснодарских школ провели мастер-класс по репортажной съемке. На следующий день их прогулка по Краснодару была построена так, чтобы посетить места города, сфотографированные в военное время, и сравнить их со своими снимками. Маршрут пролегал от Пушкинской до Театральной площади.

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Участникам фотокросса нужно загрузить свои работы на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение Мира» до 6 октября 2019 года включительно. Участники некоммерческого проекта «Русс Пресс Фото» отсмотрят все конкурсные фотографии и включат лучшие из них в экспозицию вместе со снимками военных лет. Жюри выберет одного победителя, которому подарят недельную поездку от МТС в Москву на занятия по фоторепортажу.