В Краснодаре для школьников устроили мастер-класс по репортажной съемке и фотокросс
Компания МТС в сентябре организовала для школьников из разных городов России благотворительный фотопроект «Поколение М», приуроченный к 80-летию начала Второй мировой войны
Профессиональные фотографы во время большого фотокросса 28 сентября помогли детям за сутки запечатлеть современную жизнь города, рассказали 1 октября в пресс-службе МТС. Лучшие снимки войдут в фотовыставку «Поколение Мира», которая откроется в 2020 году к 75-летию Победы.
Учащимся краснодарских школ провели мастер-класс по репортажной съемке. На следующий день их прогулка по Краснодару была построена так, чтобы посетить места города, сфотографированные в военное время, и сравнить их со своими снимками. Маршрут пролегал от Пушкинской до Театральной площади.
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Участникам фотокросса нужно загрузить свои работы на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение Мира» до 6 октября 2019 года включительно. Участники некоммерческого проекта «Русс Пресс Фото» отсмотрят все конкурсные фотографии и включат лучшие из них в экспозицию вместе со снимками военных лет. Жюри выберет одного победителя, которому подарят недельную поездку от МТС в Москву на занятия по фоторепортажу.
Руководитель благотворительных программ МТС и проекта «Поколение М» Екатерина Филатова рассказала, что компания уже шестой год сотрудничает с культурным проектом «Русс Пресс Фото».
«В этом году мы решили дать ребятам особенное задание, которое позволит им узнать больше об истории родного города, о местах, связанных с Великой Отечественной войной, задуматься о том, какими усилиями создавался современный мир. Мы запускаем бесплатное образование по фото как в офлайне, так и в онлайне, чтобы развиваться мог каждый ребенок, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Более того, все участники проекта станут частью большого благотворительного движения и своим творчеством помогут тяжелобольным сверстникам», — отметила Екатерина Филатова.
Все работы, загруженные на сайт проекта, а также лайки и репосты в соцсетях «Поколения М» МТС планирует перевести в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направить на срочные операции детям.
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