В Краснодаре подорожают льготные проездные

Краснодарский край

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В ноябре в Краснодаре вырастет стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан

С 1 ноября льготная стоимость ежемесячных проездных документов для проезда на городском транспорте составит:

  • на городской автобус — 340 рублей;
  • на троллейбус — 430 рублей;
  • на трамвай — 430 рублей;
  • на трамвай и троллейбус — 540 рублей;
  • на троллейбус и автобус — 540 рублей;
  • на трамвай и автобус — 540 рублей;
  • на трамвай, троллейбус и автобус — 670 рублей.

«Льготная стоимость проездных документов не увеличивалась с сентября 2014 года, несмотря на неоднократное повышение стоимости проезда на городском транспорте», — отметили в компании «Электронный билет Кубани», которая является оператором системы «Электронный проездной — Краснодар». 

При этом в компании подчеркнули, что льготная стоимость проездных с учетом ее увеличения в ноябре не будет превышать 50% их полной стоимости.

Уточнить информацию можно по телефону Единого центра обслуживания: 8(800)700-25-27.

Краснодар Общественный транспорт Социальные программы Транспорт

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