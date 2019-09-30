В Краснодаре подорожают льготные проездные
В ноябре в Краснодаре вырастет стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан
С 1 ноября льготная стоимость ежемесячных проездных документов для проезда на городском транспорте составит:
- на городской автобус — 340 рублей;
- на троллейбус — 430 рублей;
- на трамвай — 430 рублей;
- на трамвай и троллейбус — 540 рублей;
- на троллейбус и автобус — 540 рублей;
- на трамвай и автобус — 540 рублей;
- на трамвай, троллейбус и автобус — 670 рублей.
«Льготная стоимость проездных документов не увеличивалась с сентября 2014 года, несмотря на неоднократное повышение стоимости проезда на городском транспорте», — отметили в компании «Электронный билет Кубани», которая является оператором системы «Электронный проездной — Краснодар».
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При этом в компании подчеркнули, что льготная стоимость проездных с учетом ее увеличения в ноябре не будет превышать 50% их полной стоимости.
Уточнить информацию можно по телефону Единого центра обслуживания: 8(800)700-25-27.
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