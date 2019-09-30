ФАС проверит закупку услуг при строительстве Детской краевой больницы в Краснодаре

Федеральная антимонопольная служба в сентябре начала проверку закупки при строительстве Детской краевой клинической больницы в Краснодаре

О проверке попросила член Общероссийского народного фронта и депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко. Она заметила, что услуга победителя торгов на проведение надзора за строительством нового корпуса больницы — компании ООО «Югстройконтроль» — в ходе конкурса резко упал в стоимости. Изначально администрация края предложила за работу 52 млн рублей, однако фирма решила провести контрольную деятельность за 2,2 млн рублей.

Как считают в ОНФ, это может привести к тому, что компания-контролер затем «вытянет» недополученные деньги из основного подрядчика, которому придется экономить на строительстве. А недостатки строительства, как правило, покрывает такая компания-контролер.

Основным подрядчиком строительства была выбрана ГК «ЕКС» из Ярославля. На сайте «Единой России» говорится, что компанию не раз замечали в проведении некачественных работ. Например, в начале сентябре на одном из ее объектов обрушилось межэтажное перекрытие, а в прошлом году ЕКС была связана со скандалом вокруг срыва сроков капремонта многоквартирного дома в Москве.

«Компания выиграла торги, тут ничего не поделаешь. Но в связи со сложившейся ситуацией администрация края просто обязана усилить контроль за строительством нового корпуса для краевой детской больницы. Посмотрим, что скажет ФАС по поводу сомнительного поведения компании-контролера. Но боюсь, придется устанавливать контроль и за компанией-контролером», — заключила Костенко.

На строительство нового корпуса Детской краевой клинической больницы выделили 3,3 млрд рублей из федерального бюджета. По контракту компания ЕКС в 2019 году должна провести подготовительные работы и строительство влсьмиэтажных блоков А и Б.