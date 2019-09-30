Жительница Сочи оказалась 200-тысячным абонентом тарифа «Социальный пакет» от «Билайн»
«Билайн» 27 сентября объявил о подключении 200-тысячного абонента к тарифу «Социальный пакет» — жительницы Сочи Ирины Красовской
Ирина Красовская стала клиентом «Билайн» несколько недель назад. Сменить оператора она решила, узнав условия социального тарифного плана, который «Билайн» запустил в апреле 2019 года. Красовская активно использует соцсети и много общается с близкими по мобильному телефону, сообщила пресс-служба «Билайн».
Виртуальный пинг-понг и умный робот:
Социальный тариф наиболее популярен у людей пенсионного возраста — их порядка 80%. «Социальный пакет» подключают и другие категории населения — держатели социальных карт, студенты-льготники, многодетные родители и люди с инвалидностью.
Более 70% пользователей тарифа «Социальный пакет» — новые клиенты «Билайн». В топ-3 городов по количеству абонентов тарифа вошли Москва, Уфа и Санкт-Петербург.
«Мы рады, что тариф "Социальный пакет" востребован среди людей серебряного возраста. Мы учитывали особенности разных групп населения, которым компания могла бы помочь в их повседневных делах, поддержать или повысить качество их жизни», — отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.
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