Жительница Сочи оказалась 200-тысячным абонентом тарифа «Социальный пакет» от «Билайн»

«Билайн» 27 сентября объявил о подключении 200-тысячного абонента к тарифу «Социальный пакет» — жительницы Сочи Ирины Красовской

Ирина Красовская стала клиентом «Билайн» несколько недель назад. Сменить оператора она решила, узнав условия социального тарифного плана, который «Билайн» запустил в апреле 2019 года. Красовская активно использует соцсети и много общается с близкими по мобильному телефону, сообщила пресс-служба «Билайн».

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Социальный тариф наиболее популярен у людей пенсионного возраста — их порядка 80%. «Социальный пакет» подключают и другие категории населения — держатели социальных карт, студенты-льготники, многодетные родители и люди с инвалидностью.