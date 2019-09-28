Виртуальный пинг-понг и умного робота представил «Билайн» в демозоне 5G на «Формуле-1» в Сочи

В Сочи 27 сентября «Билайн» открыл демонстрационную зону мобильной связи пятого поколения (5G) совместно с компаниями Nokia, Samsung и Qualcomm Technologies Inc

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич, чтобы показать все преимущества сетей 5G, сыграл с пилотом «Формулы-1» Виталием Петровым в виртуальный настольный теннис. Во время гейма можно было наблюдать, что в сетях 4G игрок видит проекцию с запозданием. А при использовании 5G создалось полное ощущение реальной партии за теннисным столом.

С помощью роботизированной руки был представлен сценарий использования «умных» машин в промышленности на примере кейса human-robot collaboration (сотрудничество человека и робота). У зрителей была возможность сравнить работу роботов в 4G и 5G. Благодаря высокой скорости передачи данных в сетях пятого поколения машина, работающая с использованием 5G, получила пальму первенства не только по скорости и точности производства, но и по обеспечению системы безопасности для работников на сборочных линиях.

Лацанич отметил, что «Билайн» ведет активное тестирование возможностей сетей пятого поколения, и впервые демозона была развернута в одном из регионов России. При внедрении сети 5G появятся новые продукты и услуги (в прошлом году оператор первым в России совершил голографический звонок).

«Сеть "Билайн" растет очень быстро, одновременно улучшая качество предоставленных услуг. 5G — это платформа для четвертой индустриальной революции», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ВымпелКом».

На презентации также был протестирован смартфон с поддержкой 5G, на который видео размером 1,1 Гб легко скачалось за несколько секунд.

В пресс-службе компании напомнили, что в сентябре «Билайн» провел первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через «живую» сеть 5G из пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса Лужники. Также в ходе демонстрации была зафиксирована пиковая скорость 3.30 Гбит/с на одно абонентское устройство, а при использовании сервисов задержка составляла 3 мс.

Как сообщали Юга.ру, «Билайн» стал партнером конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience.