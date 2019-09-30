В Новороссийске собака прокусила голову ребенку

Краснодарский край

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В поселке Гайдук под Новороссийском 27 сентября собака набросилась на ребенка

Днем 27 сентября на стадионе на улице Ясельной гуляли дети. В том же месте бегала собака размером с овчарку. Внезапно она набросилась на одного из мальчиков и прокусила ему голову. Очевидец отогнал собаку и отвел ребенка в поликлинику около стадиона. В медучреждении ему оказали первую помощь и вызвали скорую, рассказала мать пострадавшего в инстаграме «ЧП Новороссийск».

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру прокомментировали, что происшествие зарегистрировали, по нему проводится проверка.

Это не первый случай нападения собак в Новороссийске. В апреле в поселке Цемдолина на ребенка набросилась овчарка. Ее застрелили полицейские.

Дети Животные Новороссийск Происшествия

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