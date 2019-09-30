В Новороссийске собака прокусила голову ребенку
В поселке Гайдук под Новороссийском 27 сентября собака набросилась на ребенка
Днем 27 сентября на стадионе на улице Ясельной гуляли дети. В том же месте бегала собака размером с овчарку. Внезапно она набросилась на одного из мальчиков и прокусила ему голову. Очевидец отогнал собаку и отвел ребенка в поликлинику около стадиона. В медучреждении ему оказали первую помощь и вызвали скорую, рассказала мать пострадавшего в инстаграме «ЧП Новороссийск».
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру прокомментировали, что происшествие зарегистрировали, по нему проводится проверка.
Это не первый случай нападения собак в Новороссийске. В апреле в поселке Цемдолина на ребенка набросилась овчарка. Ее застрелили полицейские.
Читайте также
Статьи Партнерский«Мы работаем на цифровое будущее»
Топ-менеджер южного филиала «Ростелекома» Анна Роднова рассказала про big data, интернет вещей и сети 5G
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.