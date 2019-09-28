В центре Краснодара столкнулись две маршрутки
В Краснодаре 28 сентября в центре города на улице Северной произошло ДТП с двумя маршрутными микроавтобусами
Авария с участием двух пассажирских микроавтобусов произошла в 10:25. В результате происшествия пострадала пассажирка одного из общественного транспорта.
«Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что микроавтобусы двигались в попутном направлении по улице Северной в сторону улицы Рашпилевской. Сзади идущее транспортное средство не выдержало дистанцию и совершило столкновение. Пострадала 72-летняя женщина, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
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