В центре Краснодара столкнулись две маршрутки

Краснодарский край

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В Краснодаре 28 сентября в центре города на улице Северной произошло ДТП с двумя маршрутными микроавтобусами

Авария с участием двух пассажирских микроавтобусов произошла в 10:25. В результате происшествия пострадала пассажирка одного из общественного транспорта.

«Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что микроавтобусы двигались в попутном направлении по улице Северной в сторону улицы Рашпилевской. Сзади идущее транспортное средство не выдержало дистанцию и совершило столкновение. Пострадала 72-летняя женщина, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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