Адыгея представит свою продукцию на форуме стран-участниц ШОС и БРИКС

Адыгея, Вся Россия, В мире

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Адыгея впервые примет участие в ежегодном форуме малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдет 26 и 27 сентября в Уфе

На площадке форума в конгресс-холле «Торатау» Адыгея представит свою брендовую продукцию. Республиканские поизводители презентуют подсолнечное масло, адыгейский сыр, адыгейскую соль, яблоки, продукцию лимонадной фабрики и бытовую химию местного производства.

«Весь товар уже направлен в Уфу, расходы на организацию и участие в выставке берет на себя регион в рамках реализации проекта национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"», — сказал министр экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур Куанов.

Минэкономразвития порталу Юга.ру пояснили, что это первое мероприятия по нацпроекту МСП. В дальнейшем предпринимателям планируют регулярно помогать участвовать в выставках для продвижения местной продукции. Кроме того, Адыгея намерена в Уфе наладить новые бизнес-контакты для расширения дальнейшего сотрудничества с Башкирией.

Юга.ру писали, что 9 августа руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров  подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились помогать предприятиям налаживать взаимовыгодные контактов.

Бизнес-сообщество Международное сотрудничество

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