Мэр Назрани ушел в отставку
Мэр ингушской Назрани Алихан Тумгоев 24 сентября покинул свою должность
Он покинул пост, потому что истек срок его полномочий.
«Завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится, и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров — это правильная политика, и я ее полностью поддерживаю», — написал Тумгоев 23 сентября на своей странице в инстаграме.
Городской совет депутатов утвердил его отставку, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя администрации города. Исполняющим обязанности мэра назначили Урусхана Евлоева. За него проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета.
Напомним, что 8 сентября депутаты Народного собрания Ингушетии выбрали нового главу республики. Им стал Махмуд-Али Калиматов.
Кто такой Алихан Тумгоев
Алихан Тумгоев родился в 1963 году в Целинограде Казахской ССР. В 2011 году он окончил Институт финансов и права Махачкалы по специальности «финансы и кредит».
Работал литейщиком на заводе «Электроинструмент» в Назрани, бетонщиком, охранником. С 2000 по 2004 год занимал должность инспектора управления госэнергонадзора по Ингушетии. С 2011 по 2013 год Тумгоев возглавлял МУП «ПОЖКХ Назрань». Мэром Назрани он стал в 2012 году.
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