Мэр Назрани ушел в отставку

«Завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится, и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров — это правильная политика, и я ее полностью поддерживаю», — написал Тумгоев 23 сентября на своей странице в инстаграме .

Он покинул пост, потому что истек срок его полномочий.

Городской совет депутатов утвердил его отставку, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя администрации города. Исполняющим обязанности мэра назначили Урусхана Евлоева. За него проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета.

Кто такой Алихан Тумгоев

Алихан Тумгоев родился в 1963 году в Целинограде Казахской ССР. В 2011 году он окончил Институт финансов и права Махачкалы по специальности «финансы и кредит».

Работал литейщиком на заводе «Электроинструмент» в Назрани, бетонщиком, охранником. С 2000 по 2004 год занимал должность инспектора управления госэнергонадзора по Ингушетии. С 2011 по 2013 год Тумгоев возглавлял МУП «ПОЖКХ Назрань». Мэром Назрани он стал в 2012 году.