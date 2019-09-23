Начальницу почтамта в Северском районе будут судить за хищение 800 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани в суд направили дело начальницы отделения почты одной из станиц, которая похищала деньги клиентов

В преступлении подозревают начальницу отделения почтовой связи станицы Азовской. В полицию стали обращаться жители станицы, которые жаловались на то, что им в срок не выплачена пенсия, что они внесли оплату за коммунальные услуги, но платеж так и не поступил в организации. Всего поступило девять таких заявлений с общей суммой ущерба на 800 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции установили, что 37-летняя местная жительница, являясь начальником почтамта, в течение двух лет похищала из кассы отделения связи денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На женщину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение денежных средств с использованием служебного положения). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Мошенничество Почта Северский район Хищение

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Начальницу почтамта в Северском районе будут судить за хищение 800 тыс. рублей
В Краснодаре адвоката-посредника поймали на взятке за обещание спасти от колонии в суде
Бассейны на Затоне в Краснодаре подготовят к зиме
Башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной
Поржавевший Мост поцелуев власти Краснодара пообещали отремонтировать
После изнасилования спортсменки в Анапе 11 сотрудников полиции привлекли к ответственности

Лента новостей

Фоторепортажи

Выступление Feduk, танцы и «спортивный квартал»

Большой фоторепортаж со второго дня городского праздника

Статьи

Путешествовать, учить английский и заводить друзей в разных странах

Как работают программы молодежных обменов

Статьи

Джеймс Бонд, «Форсаж» и Шазам — а вы все про них знаете?

Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале