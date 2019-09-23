Начальницу почтамта в Северском районе будут судить за хищение 800 тыс. рублей

На Кубани в суд направили дело начальницы отделения почты одной из станиц, которая похищала деньги клиентов

В преступлении подозревают начальницу отделения почтовой связи станицы Азовской. В полицию стали обращаться жители станицы, которые жаловались на то, что им в срок не выплачена пенсия, что они внесли оплату за коммунальные услуги, но платеж так и не поступил в организации. Всего поступило девять таких заявлений с общей суммой ущерба на 800 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции установили, что 37-летняя местная жительница, являясь начальником почтамта, в течение двух лет похищала из кассы отделения связи денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На женщину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение денежных средств с использованием служебного положения). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.