На Дону поезд насмерть сбил мужчину
Под Новочеркасском 4 августа пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
На перегоне Хотунок — Новочеркасск около 5:15 пассажирский поезд сообщением Москва — Новороссийск сбил 32-летнего местного жителя.
В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Как писали Юга.ру, днем 31 июля в Белореченске 21-летняя девушка выжила, попав под поезд.
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