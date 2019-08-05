На Дону поезд насмерть сбил мужчину

Ростовская область

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Под Новочеркасском 4 августа пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

На перегоне Хотунок — Новочеркасск около 5:15 пассажирский поезд сообщением Москва — Новороссийск сбил 32-летнего местного жителя.

В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Как писали Юга.ру, днем 31 июля в Белореченске 21-летняя девушка выжила, попав под поезд.

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