На Дону поезд насмерть сбил мужчину

В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

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