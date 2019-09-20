Главой Крыма снова стал Сергей Аксенов, потому что за других кандидатов никто не проголосовал

Крым

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Госсовет Крыма 20 сентября повторно выбрал Аксенова на должность главы республики

В пятницу на заседании Государственного совета Крыма прошли выборы главы республики. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов крымского парламента трех кандидатов: действующего главу региона Сергея Аксенова, первого секретаря крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова. На открытом голосовании все 74 депутата отдали свой голос за Аксенова, сообщило РИА «Новости».

Первый раз Аксенова избрали главой полуострова 9 октября 2014 года, после присоединения республики к России. После новых выборов он снова принял присягу и возглавил регион еще на пять лет.

Как писали Юга.ру, 18 сентября по решению Аксенова все мэры Крыма одновременно подали в отставку. По словам главы региона, это было необходимо для формирования новой команды.

Владимир Путин Выборы Кадровые перестановки Крым Сергей Аксенов

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