Главой Крыма снова стал Сергей Аксенов, потому что за других кандидатов никто не проголосовал
Госсовет Крыма 20 сентября повторно выбрал Аксенова на должность главы республики
В пятницу на заседании Государственного совета Крыма прошли выборы главы республики. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов крымского парламента трех кандидатов: действующего главу региона Сергея Аксенова, первого секретаря крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова. На открытом голосовании все 74 депутата отдали свой голос за Аксенова, сообщило РИА «Новости».
Первый раз Аксенова избрали главой полуострова 9 октября 2014 года, после присоединения республики к России. После новых выборов он снова принял присягу и возглавил регион еще на пять лет.
Как писали Юга.ру, 18 сентября по решению Аксенова все мэры Крыма одновременно подали в отставку. По словам главы региона, это было необходимо для формирования новой команды.
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