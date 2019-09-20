В Адыгее разработают меры поддержки для строительства новых молочных ферм

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил республиканскому минсельхозу создать на региональном уровне дополнительные меры поддержки и новые механизмы стимулирования развития молочного животноводства. По мнению Кумпилова, нужно использовать все возможности для увеличения сырьевой базы и наращивания производства адыгейского сыра.

«Важно, чтобы наши сельхозпроизводители, имеющие более 500 га земли, занимались не только растениеводством, но и животноводством. Оно должно стать для них привлекательным и рентабельным», — сказал глава республики 20 сентября на международной научно-практической конференции в Майкопском гостехуниверситете.

В минсельхозе Адыгеи уточнили, что молочное животноводство — стратегическое направление агрокомплекса республики. Для его развития с 2015 по 2019 год 27 крестьянским (фермерским) хозяйствам выдали гранты на 143,3 млн рублей.

В этом году сумма грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств в Адыгее превысила 100 млн рублей.