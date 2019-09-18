На развитие водоснабжения в селах Адыгеи потратят 27,4 млн рублей

Адыгея

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В селах Адыгеи до конца 2020 года построят и реконструируют 12 км водопроводной сети

На эти цели выделили 27,4 млн рублей, из них 22,2 млн — из федерального бюджета, сообщили 18 сентября в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.

По данным ведомства, уже завершена реконструкция водопроводных сетей на хуторе Колос Теучежского района и строительство кольцевой сети водоснабжения в поселке Гончарка Гиагинского района. Продолжаются работы по реконструкции водопроводных сетей в поселке Тульском Майкопского района.

«Завершение строительных работ по развитию водоснабжения сельской местности республики запланировано на 2020 год. Они проводятся в рамках ведомственной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"», — отметили в минсельхозе Адыгеи.

В пресс-службе главы Адыгеи напомнили, что в июле Мурат Кумпилов поручил руководителям муниципалитетов активизировать работу по подготовке заявок на развитие коммунальной инфраструктуры.

В результате республика подала заявки на федеральное софинансирование по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на сумму почти 750 млн рублей — в основном средства планируется направить на создание инфраструктуры на селе.

Водоснабжение ЖКХ Строительство

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