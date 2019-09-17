Краснодарская дзюдоистка взяла бронзу на первенстве Европы среди юниоров

Соревнования для дзюдоистов младше 21 года прошли в финском городе Вантаа с 12 по 15 сентября. Дарья Карякина — воспитанница краснодарской Спортивной школы олимпийского резерва № 5. Она выступила в весовой категории до 78 кг.

Спорсменка в первых двух поединках выиграла у дзюдоисток из Болгарии и Финлянии. Однако девушка проиграла сопернице из Португалии в борьбе за выход в финал. В поединке за третье место она поборола представительницу Германии и взяла бронзу, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Дарья Карякина приносит в копилку спортшколы далеко не первую медаль. Зимой она завоевала серебро Кубка Европы по дзюдо в Италии, весной — защищала честь страны в составе Российской сборной на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров в Чехии, где наша команда стала первой в общем зачете», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту городской администрации Анатолий Мирошников.